Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек.

Специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета провели исследование, в соответствии с которым жертвами распространения коронавируса в США могут стать 147 тысяч человек. Таким образом, подготовленная ране оценка была скорректирована в сторону увеличения уровня смертности на 10 тысяч. Причиной этого названо ослабление некоторыми штатами мер по сдерживанию пандемии.Ранее сообщалось, что один из ведущих американских экспертов по борьбе с коронавирусом — врач-инфекционист Энтони Фаучи — считает, что ситуация с вызванным коронавирусом заболеванием находится в США не под полным контролем. Также он выражал сомнение в реальности официальных данных по заражениям COVID-19 в стране, предположив, что их реальное количество значительно выше, передает "Интерфакс".По данным портала Worldometer, в настоящее время в США зарегистрированы 1 миллион 407 тысяч 284 инфицированных, при этом рост числа заражения за сутки превысил 21 тысячу. Всего в стране скончались уже 83,3 тысячи человек.В мире с начала выявления коронавируса нового типа им были заражены более 4,3 миллиона человек, почти 300 тысяч заболевших скончались.