За последние сутки в Москве выявлено 4 703 новых случая инфицирования коронавирусом. Такие данные приводит столичный оперативный штаб. Это минимальное суточное значение за последние 12 дней. Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в столице достигло 126 004.

За последние сутки в Москве выявлено 4 703 новых случая инфицирования коронавирусом. Такие данные приводит столичный оперативный штаб. Это минимальное суточное значение за последние 12 дней. Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в столице достигло 126 004.В конце апреля в Москве ежедневно выявлялось около 2,8 тысячи случаев коронавируса в сутки. Затем увеличились объемы тестирования на COVID-19, и показатель начал расти. Со 2 мая он стабильно превышал 5 тысяч новых случаев ежедневно. Рекордное значение — 6703 выявленных случаев — было зафиксировано 7 мая.Большая часть заболевших за последние сутки (41,7 процента) — люди в возрасте от 18 до 45 лет. 33,3 процента — от 46 до 65 лет, 11 процента — от 66 до 79 лет, еще 5,4 процента — старше 80 лет. Также среди заболевших есть дети (8,6 процента). Все заболевшие, а также люди, находившиеся с ними в контакте, находятся под наблюдением врачей.За сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 1864 пациента, а общее число выздоровевших от инфекции достигло 21 506. Скончались 1232 человека (за последние сутки умерли 53 пациента).