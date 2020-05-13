В столичном департаменте транспорта прокомментировали информацию о якобы завышении цен на маски и перчатки, реализуемые в московском метрополитене.

В столичном департаменте транспорта прокомментировали информацию о якобы завышении цен на маски и перчатки, реализуемые в московском метрополитене.Ранее Русская служба BBC опубликовала статью, в которой говорится о торговой наценке на средства защиты вплоть до 1800 процентов. При этом отмечается, что метрополитен купил маски и перчатки оптом по 1,64 и 4,37 рубля за одну пару соответственно.В телеграм-канале столичного департамента транспорта пояснили, что ни одной маски или перчатки по вышеназванным ценам поставлено не было, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по столь низкой стоимости. Такие договоры действительно заключили еще до пандемии, но не привели в исполнение.В ведомстве рассказали, что "Мосгортранс" и "Московский метрополитен" занимаются расторжением договоров с рядом организаций и индивидуальных предпринимателей.Кроме того, в дептрансе отметили, что постоянно мониторят цены на средства защиты, продаваемые в Москве. Например, вчера, 11 мая, маски в аптеках стоили от 32 до 60 рублей, перчатки — от 20 до 43 рублей за пару. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время сложно купить все, что связано с пандемией, но они делают все возможное, чтобы обеспечить максимальную безопасность пассажиров и сотрудников транспорта.В Москве с 12 мая действует масочно-перчаточный режим. Пока с теми, кто не носит средства защиты, проводят разъяснительные работы.