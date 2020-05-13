Почти шесть миллионов тестов на коронавирус провели к этому дню в регионах России. Это информация от оперативного штаба. В стране за весь период выявлено 232 тысячи случаев заражения COVID-19.

Почти шесть миллионов тестов на коронавирус провели к этому дню в регионах России. Это информация от оперативного штаба. В стране за весь период выявлено 232 тысячи случаев заражения COVID-19.Из стационаров выписали 43 тысячи человек, напоминает телеканал "Россия 24". За последние сутки зафиксировано около 11-ти тысяч новых случаев, из них половина — в Москве.Вторые сутки в Москве действует строгий масочный режим. В магазины или общественный транспорт зайти можно только при наличии защитной маски и перчаток.В первый день нарушителей предупреждали о возможной ответственности. Сегодня начнут выписывать штрафы. В Мосгордуме заявили — если статистика по коронавирусу будет благоприятной, то в ближайшие дни могут открыть часть непродовольственных магазинов. В первую очередь — речь о тех, где площадь зала превышает 400 квадратных метров.