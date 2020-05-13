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<a href="https://33live.ru/novosti/13-05-2020-v-ufe-nakazali-krichavshuyu-na-detej-matom-rabotnicu-socpriyuta-.html" target="_blank">В Уфе наказали кричавшую на детей матом работницу соцприюта </a> - В Уфе обратили внимание на инцидент с участием работницы соцприюта. Уточняется, что женщина ругалась матом на детей. По данным , злоумышленница была отстранена от работы. Правоохранители ..