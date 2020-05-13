В Зейском районе Амурской области пожарные пятый день борются с огнем у Заречной Слободы. На помощь десантникам-парашютистам прибыли спасатели из Среднебелой, Константиновки и Поярково. Как уточняет ГТРК Амур, возгорание было обнаружено еще 9 мая примерно в 14 км от села.

В Зейском районе Амурской области пожарные пятый день борются с огнем у Заречной Слободы. На помощь десантникам-парашютистам прибыли спасатели из Среднебелой, Константиновки и Поярково. Как уточняет ГТРК "Амур", возгорание было обнаружено еще 9 мая примерно в 14 км от села.Сейчас на территории региона действуют восемь природных пожаров. В Сковородинском и Мазановском районах возгорания удалось ликвидировать, уточняет областное правительство. Три лесных пожара в Магдагачинском и Тындинском районах были локализованы. На севере области работает семь групп оперативного реагирования.Огонь в 9 км от поселка Гонжа в Магдагачинском районе тушат более 20 человек. К местным лесникам и пожарным присоединились две группы спасателей из Благовещенска и Белогорска. Для ликвидации еще одного лесного пожара дополнительную группу ПСО вертолетом Ми-8 доставили к месту очага возгорания, расположенному в 10 км от Толбузино Магдагачинского района. По информации @amurskiespasateli, там горят 380 га.Между тем, в Амурской области продолжаются палы сухой травы. Всего с начала 2020 года огнем уничтожено не менее 15 тысяч гектаров.