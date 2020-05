Первому кириллическому домену .рф сегодня исполнилось 10 лет, а база паролей от 33 миллионов аккаунтов живого журнала оказалась в открытом доступе. Подробности – в программе Вести.net.

База паролей от 33 миллионов аккаунтов живого журнала оказалась в открытом доступе, об этом сообщил основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. По его данным база содержит идентификатор пользователя, адрес электронной почты, ссылку на профили пользователя и пароль от его блога в ЖЖ. Интересней всего, что по мнению авторов поста утечка произошла еще в 2014 году, но до сих пор в паблик не выкладывалась.Данные продавались на специализированных форумах в Darknet. В начале мая в бесплатный доступ ее выложил пользователь Винни Тройя, а сейчас юзеры находят в базе данные о своем блоге и блогах своих друзей. Впрочем, представители "Рамблера", которому и принадлежит ЖЖ вообще не признают достоверность информации об утечке. Другой вопрос, что в настоящий момент платформа ЖЖ практически мертва. Пик популярности соцсети пришел на 2010 год. Причем русскоязычный сегмент был намного активнее всех остальных, поэтому в 2007 году американская компания Six Apart продала платформу компании SUP Media, занимавшейся тогда поддержкой кириллического сегмента ЖЖ. А с 2013 года платформа принадлежит компании "Рамблер", которая в прошлом году обещала устроить очередной перезапуск ЖЖ, но похоже что-то пошло не так.Первому кириллическому домену .рф сегодня исполнилось 10 лет. Работы по созданию национального домена, использующего символы кириллицы в адресе сайта начались еще в 2008 году. В первый день открытой регистрации было зарегистрировано более 240 тысяч кириллических доменных имен. Домен .рф практически сразу вошел в топ-20 самых крупных национальных доменов Европы и за прошедшие 10 лет ни разу не покидал этого рейтинга. Сейчас в зоне .рф насчитывается 734 500 доменных имен, большая часть из них - 79% зарегистрирована физическими лицами.