Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON. О причинах выхода основатель Telegram рассказал в открытом письме. Его текст изучили в программе Вести.net.

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON и призвал пользователей не связывать сайты с таким названием с его компанией. В открытом письме он рассказал о причинах выхода из проекта. По его словам TON разрабатывался не только для того, чтобы разделить принципы децентрализации, выдвинутые биткоин Ethereum, но и превзойти их по скорости и масштабируемости.Разработчики компании работали над платформой TON и криптовалютой Gram в течение 2,5 лет, однако суд США остановил разработку и более того, Дуров подчеркивает, что американский суд также постановил, что Gram нельзя распространять не только в штатах, но и во всем мире, чтобы граждане Америки не могли получить доступ к блокчейн-платформе после ее запуска. И это по мнению основателя Telegram демонстрирует какой властью обладает США над мировыми финансами и рынком технологий. И если Америка захочет, то может использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play в любой стране мира. На этом, как пишет Павел Дуров, участие Telegram в разработке TON закончено. Он предупредил пользователей не доверять деньги или данные проектам, которые используют название мессенджера или платформы TON. И отметил, что никто из команды компании не участвует ни в одном другом из подобных проектов.Дуров также добавил, что возможно когда-нибудь появятся сети, которые используют в работе TON, но Telegram уже не будет иметь к ним никакого отношения и вряд ли когда-нибудь их поддержит. Это в том числе и косвенный намек на недавно стартовавший Free TON, то есть блокчейн-платформу, запущенную с помощью открытого программного обеспечения, которое было написано командой Telegram. О чем не написал в письме Павел Дуров, и это очень важно, что же теперь будет с деньгами инвесторов. В начале мая основатель Telegram пообещал, что американским вкладчикам вернет 72% вложенного за минусом того, что ушло на саму разработку. А остальным предложил также или забрать 72% или подождать и получить 110% первоначальной суммы к 30 апрелю 2021 года. Но тогда еще была надежда, что суд пересмотрит решение. В том письме к инвесторам Дуров отметил, что если Telegram выиграет суд против комиссии по ценным бумагам, то участники проекта получат криптовалюту Gram в соответствии с соглашением в актах о покупке, но если компания проиграет, Telegram обещает покрыть долги за счет передачи доли в бизнесе собственно мессенджера Telegram. Сейчас им пользуется около 400 млн пользователей и прирост по собственным данным проекта составляет примерно 1,5 миллиона человек в сутки.