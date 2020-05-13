Госсекретарь США Майк Помпео встретится в Иерусалиме с израильским премьером Беньямином Нетаньяху и его соратником по правительству национального единства Бени Ганцем. Обе встречи пройдут в закрытом режиме. Стороны планируют обсудить сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Но только ли за этим глава Госдепа летит в Израиль?

Госсекретарь США Майк Помпео встретится в Иерусалиме с израильским премьером Беньямином Нетаньяху и его соратником по правительству национального единства Бени Ганцем. Обе встречи пройдут в закрытом режиме. Стороны планируют обсудить сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Но только ли за этим глава Госдепа летит в Израиль?Визит американского гостя лишь на мгновение прервёт сонную жизнь аэропорта имени Бен Гуриона. Майк Помпео как весенняя ласточка летит в Израиль из-за моря, заставив местных обывателей вспомнить о том, что когда-то была большая политика, визиты и даже какой-то план Трампа, скромно прозванный автором "Сделкой века". В программе — закрытые встречи с израильским премьером Беньямином Нетаньяху и его бывшим противником, а теперь соратником по правительству национального единства Бени Ганцем.После третьих, в течение года парламентских выборов, в самый разгар пандемии, Нетаньяху сумел-таки сформировать кабинет, где первые полтора года премьером будет он, а затем на такой же срок штурвал перейдёт в руки Ганца.И американский госсекретарь собирается обсудить с двуглавым израильским премьером судьбу самой опасной инициативы, которую Нетаньяху намеревался осуществить уже этим летом. Аннексия палестинских территорий Иорданской долины. Американцы, похоже, не против, но предлагают не спешить, поскольку боятся последствий, которые может вызвать односторонний захват чужой земли."Может вызвать и третью интифаду, и разрыв мирного договора с Иорданией, и охлаждение в отношениях Израиля со странами Персидского залива, а это тот самый проект, над которым Трамп усердно работает уже последние несколько лет", — считает Ксения Светлова, арабист, научный сотрудник Герцлийского междисциплинарного центра.Сам Помпео, в газетном интервью перед вылетом, сообщил, что решать конечно, будут Нетаньяху и Ганц, но Вашингтон даст им совет, от которого, союзникам будет трудно отказаться."Это решение, которое примут израильтяне. Я хочу понять, что об этом думает новое руководство и новое правительство. Мы, безусловно, поделимся с ними нашими взглядами на лучший способ действовать, в соответствии с нашим планом", — заявил Помпео.Если Израиль аннексирует палестинские земли на Западном берегу Иордана, Палестина выйдет из мирных соглашений, прервёт контакты и с Израилем и с США, настойчиво, уже несколько месяцев повторяет Махмуд Аббас.Возможно, в Белом доме накануне президентских выборов не хотят, чтобы новая палестинская интифада получила имя Трампа и рассчитывают, что их услышит и не подведёт тандем израильских премьеров , которые, кстати, ещё не приступили к исполнению обязанностей.Ради визита Майка Помпео, в Израиле на сутки отложили инаугурацию с трудом созданного правительства национального единства. Вдруг высокий гость из Вашингтона внесёт какие-то дополнения и изменения.Чтобы собрать коалицию Нетаньяху пришлось щедро раздавать министерские портфели. Это будет самый большой, а значит — дорогой кабинет в 73-летней истории страны."Самое раздутое правительство в истории государства Израиль. 36 министров, 16 заместителей, и все это на фоне того кризиса, который сейчас испытывает Израиль из-за ситуации с коронавирусом", — отметил Андрей Кожинов, депутат Кнессета от партии Телем.Если Помпео не уговорит новое правительство Израиля повременить с аннексией, из кризиса гуманитарно-экономического Израиль рискует сорваться в кризис военно-политический.Парадоксальным образом, дни карантина были днём длительного коронаперемирия в палестино-израильском конфликте. Не было сирен и стрельбы, рейдов спецназа и терактов. Но, выздоравливая, регион возвращается к старым привычкам, разжигая и провоцируя конфликты, жертвы которых уже нельзя будет списать на занесённую извне болезнь.