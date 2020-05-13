Разгорается конфликт вокруг гибели в январской авиакатастрофе известного баскетболиста Коби Брайанта, его дочери и нескольких друзей и знакомых. Представители Island Express, которому принадлежал разбившийся вертолет, дали понять родственникам погибших, что решение о полете принимал сам спортсмен.

Разгорается конфликт вокруг гибели в январской авиакатастрофе известного баскетболиста Коби Брайанта, его дочери и нескольких друзей и знакомых. Представители Island Express, которому принадлежал разбившийся вертолет, дали понять родственникам погибших, что решение о полете принимал сам спортсмен.Как уже сообщали 33Live.RuRu, вдова Брайанта Ванесса подала в суд на Island Express, обвинив владельцев воздушного судна в несоблюдении мер безопасности при полетах. В день катастрофы полиция Лос-Анджелеса рекомендовала частным владельцам вертолетов и самолетов исключить полеты в условиях сильнейшего тумана и ветра.Однако, машина с Брайантом и еще восемью его спутниками на борту все же поднялась в воздух и разбилась в предгорьях штата Калифорния. По сообщению представителей Island Express, которые подали встречный иск к родственникам Брайанта, это именно он заставил пилота подняться в воздух, так как опаздывал на важное мероприятие в своей баскетбольной школе."Следует иметь в виду, что любые травмы или убытки, причиненные подающим жалобу сторонам, были непосредственно вызваны, частично или полностью, халатностью или ошибкой представителей подающей жалобу стороны", — цитирует Спортбокс.Ru заявление юристов компании Island Express.Адвокаты, представляющие интересы компании-перевозчика, подчеркнули, что и сам Брайант, и все пассажиры знали о рисках, которые они брали на себя во время полета в неблагоприятных условиях, и что они добровольно поднялись на борт вертолета.