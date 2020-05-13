Правительство Индии анонсировало выделение масштабного пакета финансовых стимулов, направленных на поддержание экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Правительство Индии анонсировало выделение масштабного пакета финансовых стимулов, направленных на поддержание экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. По словам премьер-министра страны Нарендры Моди, власти выделят на эти цели 20 триллионов рупий ($266 миллиардов) в виде фискальных и монетарных мер поддержки.По словам Моди, выделяемый пакет стимулов эквивалентен 10% ВВП Индии. Кроме того, премьер-министр анонсировал новые реформы, касающиеся рынка труда, а также земельных отношений. Детали по новым мерам стимулирования экономики Моди пообещал озвучить в течение недели. Индийский премьер заявил, что поддержку получат как промышленные предприятия, так и "кустарное производство".Между тем, как писали ранее "33Live.Ruру", в марте падение промышленного производства в Индии составило рекордные 16,7%, при этом потери обрабатывающей промышленности составили 20,6%.Кроме того, экономисты уточняют: объявленный пакет стимулов включает в себя уже принятые в марте решения. Тогда правительство Индии утвердило ассигнования на 6,5 триллиона рупий. В их число вошли и меры местного центробанка по поддержанию ликвидности.Для того чтобы прибегнуть к столь масштабным мерам стимулирования, Индия была вынуждена резко нарастить объемы заимствований: неделей ранее программа на 2020 год была пересмотрена и увеличена с 7,8 триллиона рупий до 12 триллионов. При этом Индия еще до пандемии столкнулась с серьезными финансовыми проблемами: экономисты МВФ и других международных организаций предупреждали о том, что бюджет страны не потянет принятые правительством налоговые послабления, с помощью которых предполагалось оживить затухающую экономику.