В регионе уже 1459 заболевших COVID-19

13 мая во Владимирской области лабораторно подтвердились ещё 72 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе уже 1459 заболевших COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора.14 новых случаев выявлено в Гусь-Хрустальном районе, 12 – в Александровском, 12 – в Ковровском, 11 – во Владимире, 6 – в Судогодском, 5 – в Муромском, 4 – в Меленковском, 2 – в Собинском и по одному в Вязниках, Гороховецком, Камешковском, Киржачском, Кольчугинском и Селивановском районах.