История с переходом фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко продолжает волновать болельщиков. Тренер Александр Волков прокомментировал переход девушки, отметив, что и в школе Тутберидзе много фигуристов, которые бросили прежних наставников.

История с переходом фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко продолжает волновать болельщиков. Тренер Александр Волков прокомментировал переход девушки, отметив, что и в школе Тутберидзе много фигуристов, которые бросили прежних наставников.Волков тренировал Трусову до 2016 года, после этого она перешла в группу Тутберидзе. Наставник покинул школу "Самбо-70" и стал работать в академии Плющенко, где теперь будет тренироваться и Трусова.По мнению Волкова, очень много грязи выливается на Трусову: "Противно на это смотреть. Я не хочу аргументировать тем, что Саша ребенок, но творится кошмар и идиотизм настоящий. В любом случае – она приняла решение, родители приняли, человек ушел. Что в этом такого?""Давайте честно – загрузите список спортсменов, который приходили к Этери за последние пять лет, — цитирует Волкова издание "Спорт-экспресс". – У них всех будут бывшие тренеры. Не хочется говорить о способах, которыми "Хрустальный" [каток, где тренируются ученики Тутберидзе, — прим. ред.] пользуется для их привлечения, не хотелось в это лезть".Однако, как считает Волков, все выглядит так, что представителям школы Тутберидзе как бы можно "отжимать" спортсменов у других тренеров, а если процесс принимает обратный оборот, то это выглядит как предательство: "А ведь бывшие тренеры тоже душу вкладывали в воспитанников. Но получается, что все это как-то странно звучит. Они как будто почувствовали себя неприкасаемыми. Иногда полезно на себя посмотреть со стороны".