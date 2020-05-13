Коронавирусная инфекция, которую обнаружили у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, опасна для здоровья даже для тех, кто соблюдает все меры и ограничения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в прямом эфире программы 60 минут на канале Россия 1.
Коронавирусная инфекция, которую обнаружили у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, опасна для здоровья даже для тех, кто соблюдает все меры и ограничения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
По его словам, с Дмитрием Песковым он виделся давно. Но он соблюдал все правила рекомендаций врачей и санитарно-эпидемиологической службы: "Ходил в перчатках и маске".
"Надо понимать, насколько серьезно заболевание. Этот вирус может поражать людей, которые ответственно относятся к вопросам, связанным с ограничениями, и сами себя ограничивают от общения, от контактов", — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.
Депутаты тоже столкнулись с этой проблемой. Несколько человек из Госдумы находятся на больничных койках. Один из них выписался — Леонид Калашников.
"Есть те, кто болеет очень тяжело. Инфекция принесла изменения в наши жизни, в отношения, в быт, в рамки Трудового кодекса. И Госдума, как и наши граждане, попала под эти вызовы. И мы со своей стороны тоже меняем свой уклад работы и жизни", — объяснил депутат от КПРФ.
Спикер Госдумы заявил, что все национальные предложения президента России Владимира Путина для поддержки граждан, экономики и социальных обязательств будут реализованы.
"Нет опасений говорить о том, что эти решения будут не исполнены", — подчеркнул Володин.
"Указы президента будут выполнены. Есть парламентский контроль, ежедневно мониторим реализацию поручений, которые поставил Владимир Путин. Готовятся законы, подзаконные акты. И не допустим, чтобы были сбои, а там, где они есть, необходимо искать причину, почему не получилось, — сказал председатель Госдумы России. — Особенность сегодняшней ситуации — когда мы говорим о врачах, медицинских и социальных работниках, медперсонале. Люди должны быть защищены, они рискуют, делают все для того, чтобы спасти наших граждан, борются за их здоровье. И мы должны соответственно относиться к ним".
"Президент все необходимые решения на этом этапе принял. Более того, мы считаем, что этого достаточно. А дальше уже должно работать правительство, губернаторы и мэры, — сообщил Володин. — С себя мы этой ответственности не снимаем".
Спикер рассказал, что Госдума перешла на новую форму графика.
"Мы перестроились, самоорганизовались, предложили новый регламент работы и порядок рассмотрения вопросов. Делаем все от нас зависящее, чтобы сразу после решений президента появлялись новые законы, не откладываем их в долгий ящик, обсуждая совместно с правительством", — утверждает он.
Володин считает, что все эти вызовы должны объединять правительство России и ее граждан.
"Необходимо делать все возможное, чтобы помощь приходила как можно быстрее. Это серьезные вызовы, и к ним нужно относиться очень ответственно", — отметил спикер.
Вячеслав Володин добавил, что решение президента позволило сохранить и наполнить Фонд национального благосостояния (ФНБ).
"Сейчас мы имеем резерв, который дает нам возможность выполнить все социальные обязательства перед россиянами. А также помочь гражданам, предприятиям, экономике в это сложное время", — продолжил председатель Думы.
Председатель Госдумы согласился с мнением вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что летом жизнь наладится.
"Жизнь изменилась, — подытожил он. — И это надолго. А что касается определения, которые дала Татьяна Голикова, то с ней согласен".