Коронавирусная инфекция, которую обнаружили у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, опасна для здоровья даже для тех, кто соблюдает все меры и ограничения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в прямом эфире программы 60 минут на канале Россия 1.

Коронавирусная инфекция, которую обнаружили у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, опасна для здоровья даже для тех, кто соблюдает все меры и ограничения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".По его словам, с Дмитрием Песковым он виделся давно. Но он соблюдал все правила рекомендаций врачей и санитарно-эпидемиологической службы: "Ходил в перчатках и маске"."Надо понимать, насколько серьезно заболевание. Этот вирус может поражать людей, которые ответственно относятся к вопросам, связанным с ограничениями, и сами себя ограничивают от общения, от контактов", — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.Депутаты тоже столкнулись с этой проблемой. Несколько человек из Госдумы находятся на больничных койках. Один из них выписался — Леонид Калашников."Есть те, кто болеет очень тяжело. Инфекция принесла изменения в наши жизни, в отношения, в быт, в рамки Трудового кодекса. И Госдума, как и наши граждане, попала под эти вызовы. И мы со своей стороны тоже меняем свой уклад работы и жизни", — объяснил депутат от КПРФ.Спикер Госдумы заявил, что все национальные предложения президента России Владимира Путина для поддержки граждан, экономики и социальных обязательств будут реализованы."Нет опасений говорить о том, что эти решения будут не исполнены", — подчеркнул Володин."Указы президента будут выполнены. Есть парламентский контроль, ежедневно мониторим реализацию поручений, которые поставил Владимир Путин. Готовятся законы, подзаконные акты. И не допустим, чтобы были сбои, а там, где они есть, необходимо искать причину, почему не получилось, — сказал председатель Госдумы России. — Особенность сегодняшней ситуации — когда мы говорим о врачах, медицинских и социальных работниках, медперсонале. Люди должны быть защищены, они рискуют, делают все для того, чтобы спасти наших граждан, борются за их здоровье. И мы должны соответственно относиться к ним"."Президент все необходимые решения на этом этапе принял. Более того, мы считаем, что этого достаточно. А дальше уже должно работать правительство, губернаторы и мэры, — сообщил Володин. — С себя мы этой ответственности не снимаем".Спикер рассказал, что Госдума перешла на новую форму графика."Мы перестроились, самоорганизовались, предложили новый регламент работы и порядок рассмотрения вопросов. Делаем все от нас зависящее, чтобы сразу после решений президента появлялись новые законы, не откладываем их в долгий ящик, обсуждая совместно с правительством", — утверждает он.Володин считает, что все эти вызовы должны объединять правительство России и ее граждан."Необходимо делать все возможное, чтобы помощь приходила как можно быстрее. Это серьезные вызовы, и к ним нужно относиться очень ответственно", — отметил спикер.Вячеслав Володин добавил, что решение президента позволило сохранить и наполнить Фонд национального благосостояния (ФНБ)."Сейчас мы имеем резерв, который дает нам возможность выполнить все социальные обязательства перед россиянами. А также помочь гражданам, предприятиям, экономике в это сложное время", — продолжил председатель Думы.Председатель Госдумы согласился с мнением вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что летом жизнь наладится."Жизнь изменилась, — подытожил он. — И это надолго. А что касается определения, которые дала Татьяна Голикова, то с ней согласен".