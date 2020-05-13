Бессменный лидер группы Ласковый май Андрей Разин то и дело отпускает всякие обидные слова в адрес ведущей Леры Кудрявцевой. В итоге, доведенная гламурная блондинка решила призвать продюсера к ответу.

Бессменный лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин то и дело отпускает всякие обидные слова в адрес ведущей Леры Кудрявцевой. В итоге, доведенная гламурная блондинка решила призвать продюсера к ответу.Лера Кудрявцева и Андрей Разин знакомы давно. Когда-то она была женой барабанщика группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. От музыканта Лера родила сына Жана. Неизвестно, что именно произошло между Кудрявцевой и Разиным, однако последний при любой возможности пытается словесно пнуть известную ведущую.Продюсер не скупится на разные слова в адрес гламурной блондинки, причем доходит даже до оскорблений. Сама Лера Кудрявцева в недавнем интервью высказала предположение, что Андрей Разин цепляет ее, потому что она популярна.А недавно продюсер "Ласкового мая" и вовсе выступил с заявлением, будто после родов она бросила своего сына Жана. Для Леры это стало последней каплей. Телеведущая подала в суд на Андрея Разина. На 28 мая назначено предварительное заседание по иску "о защите чести, достоинства и деловой репутации". Теперь Лера Кудрявцева требует с продюсера два с половиной миллиона рублей.22 Ноя 2018 в 6:13 PST"Мне надоела эта . Теперь за каждое слово, что скажет обо мне этот больной человек, будут отвечать в том числе издания и интернет-порталы, которые тиражируют его бред. Напечатали его клевету – в суд! Всему есть предел", – заявила доведенная Лера Кудрявцева.Кстати, буквально на следующий день после "схватки" с ведущей в суде, его ждет "сражение" с мэтром отечественной сцены Львом Лещенко. Но тут уже сам продюсер выступил в качестве заявителя. Он требует с 78-летнего артиста десять тысяч рублей "за моральный ущерб".Якобы Андрею Разину не понравилось, что на шоу Андрея Малахова Лев Лещенко "некорректно" высказался в его адрес. Впрочем, сам мэтр не видит ничего предосудительного в своих словах. "Все, что я сказал в тот вечер о Разине: "Этот человек не был певцом, он всегда был администратором!"" – заявил Лев Лещенко.