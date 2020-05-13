Школьники Оренбургской области будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в очной форме. Об этом сегодня сообщили в региональном Министерстве образования.

Школьники Оренбургской области будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в очной форме. Об этом сегодня сообщили в региональном Министерстве образования.Так, предварительно решено, что девятиклассники будут сдавать русский язык 2 июня, экзамен по математике намечен на 9 июня. Ученики 11 классов приступят к итоговой аттестации 8 июня. Более точные даты будут зависеть от динамики снижения коронавирусной инфекции. В любом случае экзамены будут проводиться с соблюдением режима ограничений. И, как уточнили ГТРК "Оренбург" в ведомстве, ребята будут писать тесты в своих школах.Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов подчеркнул: "Мы сейчас исходим из формата ОГЭ и ЕГЭ в режиме очной сдачи. В школе по месту обучения, то есть там, где дети учились 9-11 лет или последние два года".Ранее сообщалось, что сроки проведения единого государственного экзамена в стране могут изменить. Как отметили в Рособрнадзоре, дату скорректируют в зависимости от обстановки с коронавирусом. Пока итоговую проверку планируют начать с 8 июня.Разработанные министерством просвещения и Роспотребнадзором требования к организации проведения ЕГЭ в условиях коронавируса предполагают соблюдение безопасной дистанции между участниками экзамена и зигзагообразная рассадка, обязательную проверку температуры и санобработку рук. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".