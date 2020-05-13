Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон под принадлежащим ей брендом Poco для европейского рынка

Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон под принадлежащим ей брендом Poco для европейского рынка. Как и его предшественник - Poco F1 2018 года выпуска - Poco F2 Pro отличается сравнительно низкой ценой, но при этом обладает первоклассными характеристиками. Об этом Вестям.Ru сообщили в пресс-службе.Новая модель снабжена 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей, в который встроен сканер отпечатков пальцев, до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Батарея емкостью 4700 мАч заряжается на 64% за полчаса, полностью - за 64 минуты, пообещали в Xiaomi.Наличие Snapdragon 865 делает новинку одним из самых дешевых смартфонов на рынке с флагманским чипом Qualcomm. Также заявлена поддержка подключения к 5G-сетям и Wi-Fi 6.В состав фотомодуля Poco F2 Pro входят 64-мегапиксельный основной сенсор (Sony IMX686), 13-мп широкоуголка, 5-мп камера для макросъемки и 2-мп датчик глубины для создания эффекта боке. Камеры способны записывать видео в 8K-качестве на скорости 24 кадра в секунду, в 4K - 60 кадров в секунду. Спереди расположена выдвигающаяся 20-мп фронталка с поддержкой суперзамедленного режима видеосъемки.Электронику смартфона остужает система жидкостного охлаждения LiquidCool Technology 2.0. В компании отмечают, что Poco F2 Pro укомплектован испарительной камерой и несколькими теплообменниками, состоящими из слоев графита и графена.Новинка Xiaomi уже вышла в продажу. В США за модель с 6/128 ГБ памяти просят $499.