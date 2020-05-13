Пенсионерка из Японии Хамако Мори оказалась самым пожилым геймером на планете. Имя 90-летней женщина внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Мори начала увлекаться компьютерными играми целых 39 ..

Пенсионерка из Японии Хамако Мори оказалась самым пожилым геймером на планете. Имя 90-летней женщина внесли в Книгу рекордов Гиннесса.Мори начала увлекаться компьютерными играми целых 39 лет назад. Она признается, что не жалеет о том, что посвятила им столько времени. По словам женщины, она проводит за любимым занятием по 7-8 часов в день. Хамако Мори также ведет свой ютуб-канал, на который подписаны более 150 тысяч человек.