Нападающий ХК Северсталь Егор Морозов стал участником смертельного ДТП. По словам агента спортсмена можно понять, что хоккеист сбил велосипедиста. Обнародованная информация гласит, что ..

Нападающий ХК "Северсталь" Егор Морозов стал участником смертельного ДТП. По словам агента спортсмена можно понять, что хоккеист сбил велосипедиста.Обнародованная информация гласит, что Морозов не видел человека, на которого совершил наезд, из-за плохого освещения. При это по данному делу проводятся следственные действия, пишет .