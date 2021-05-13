Никакие ограничительные меры не должны распространяться на зеленые инвестиции, заявил депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов. Ответственное финансирование должно быть доступным для всех, подчеркнул политик.

Никакие ограничительные меры не должны распространяться на зеленые инвестиции, заявил депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов. Ответственное финансирование должно быть доступным для всех, подчеркнул политик."Все, что связано сегодня с обновлением природы, созданием новых технологий, допуском всех стран, которые имеют желание сегодня в этом направлении работать, должно быть доступным для всех. Это очень важный момент", – сказал Фетисов в ходе выступления на круглом столе в .Парламентарий призвал отказаться от дискриминации финансирования того, что важно для жизнедеятельности будущих поколений. Россия благодарна ООН за усиленную работу в этом направлении, добавил Фетисов.Проблемы экологии и здравоохранения сегодня выходят на первый план, констатировал депутат. Чтобы их решить, нужно совместное участие стран, уверен он.По его словам, необходимо менять вектор политического развития и прекращать отнимающие много сил региональные конфликты.Фетисов напомнил, что Россия обладает самой большой в мире территорией и запасами природных ресурсов. Без экологического благополучия нашей страны человечеству будет тяжелого справиться с текущими проблемами, убежден он."Поэтому мы открыты, желаем взаимодействовать со всеми партнерами и друзьями. Думаю, это единственно правильный путь", – заключил парламентарий.