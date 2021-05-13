Финал XXIX фестиваля Российская студенческая весна пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. В нем примут участие 3,5 тысячи учащихся из 75 регионов.

Финал XXIX фестиваля "Российская студенческая весна" пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. В нем примут участие 3,5 тысячи учащихся из 75 регионов.Фестиваль реализуется в рамках платформы "Россия – страна возможностей". Организационную поддержку оказывают Минобрнауки, Минпросвещения, Минкульт и Федеральное агентство по делам молодежи. В текущем сезоне конкурс проходит три этапа: отборочный, региональные мероприятия и финал.Участники могли выбрать из 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео» и «Арт». Направление "Арт" открыто впервые. Оно объединяет номинации "Стрит-арт" и "Графический дизайн".Финал конкурса пройдет с 15 по 20 мая. В мероприятия различных этапов проекта вовлечены более 1,2 тысячи учебных учреждений, сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.По его словам, в направлении "Стрит-арт" конкурсанты представят свои художественные проекты, исполненные на двухметровых деревянных матрешках. "Лучшие работы станут даром Нижнему Новгороду в честь 800-летия и будут размещены в качестве арт-объектов на улицах города. При этом экспертами направления «Арт» выступают художники еще одного нашего проекта – «Культурный код», – рассказал Комиссаров.Глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий отметил роль фестиваля в формировании творческой карьеры участников."Студвесна, безусловно, дает и серьезный стимул для повышения мастерства будущих профессиональных артистов и просто талантливых молодых ребят, для которых творчество – важный элемент самовыражения личности", – сказал он.Экспертами фестиваля стали более 60 ведущих деятелей культуры и искусства России. Среди них – известные хореографы, актеры, кинорежиссеры, саунд-продюсеры и другие.