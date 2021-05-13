Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова провела совещание, посвященное содействию деятельности Российского Красного Креста

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова провела совещание, посвященное содействию деятельности Российского Красного КрестаНа мероприятии, помимо Татьяны Голиковой, присутствовали также министр труда России Антон Котяков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и руководство еще целого ряда министерств. Состоялось оно накануне 154-летия организации, отметил член Общественной палаты, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук."Основной вопрос – поддержка и дальнейшее развития РКК", – добавил он. При этом министерства озвучили свою готовность совместно и продуктивно работать.Ранее, 23 апреля, состоялся съезд РКК. На нем была озвучена амбициозная программа развития организации. В частности, говорилось о необходимости восстановления партнерских отношений с федеральными органами власти, а также с представителями различных организаций и с бизнес-партнерами."Поэтому сегодняшнее мероприятие является для нас, безусловно, знаковым", – рассказал Павел Савчук.Он добавил, что на совещании с Татьяной Голиковой Российскому Красному Кресту удалось обсудить задачи для организации в самых разных сферах. Председатель РКК напомнил, что основной их функцией является содействие обществу и государству в решении гуманитарных проблем.Особое внимание Российский Красный Крест традиционно обращает на помощь конкретным людям. Среди прочего был поднят и вопрос реакции РКК на трагедию в Казани. Поле расстрела детей в школе вместе со "Сбером" Российский Красный Крест объявил сбор средств для семей погибших и пострадавших.