Владимир Сипягин поручил включить в проект закона об уточнении областного бюджета дополнительные средства на расселение жильцов собинских «казарм». Как сообщил губернатор в соцсетях, 7 из ..

Владимир Сипягин поручил включить в проект закона об уточнении областного бюджета дополнительные средства на расселение жильцов собинских «казарм». Как сообщил губернатор в соцсетях, 7 из 8 стоящих в Собинке «казарм» - многоквартирные жилые дома, из которых 6 признаны аварийными. При этом два дома на Рабочем пр-те, 9 и 13, уже расселили. Ещё два дома, на Рабочем пр-те и улице Димитрова, находятся в процессе расселения за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Их расселят к концу 2024 года. Ещё два МКД расселяются за счет средств, выделенных из областного бюджета. В этом году на эти цели направили 17,8 млн рублей.Для ускорения процедуры глава региона намерен выделить Собинскому району ещё 40,3 млн рублей. Ожидается, что дополнительные средства помогут расселить людей до 2024 года. Оставшиеся более 200 человек быстрее переедут в безопасные условия, и проблема аварийных собинских домов будет закрыта. Губернатор уверен, что расселить собинские «казармы» нужно как можно скорее, не дожидаясь очередных ЧП.