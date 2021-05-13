Администрация Владимира заказала разработку концепции благоустройства Загородного парка. Лот стоимостью 1,49 млн рублей уже выставлен на торги. Электронный аукцион по определению ..

Администрация Владимира заказала разработку концепции благоустройства Загородного парка. Лот стоимостью 1,49 млн рублей уже выставлен на торги. Электронный аукцион по определению подрядчика запланирован на 14 мая.Проектировщикам предстоит изучить территорию площадью 437 гектаров, оценить транспортную доступность, расположение предприятий бизнеса и провести немало других исследований.Итоговый документ будет содержать схемы зонирования территории, схему предложений по благоустройству общественных поостранств, схему организации движения, а также прогноз по развитию сферы услуг.На подготовку проекта даётся полгода. Концепцию благоустройства парка в микрорайоне Заклязьменский нужно сдать заказчику не позднее 30 ноября 2021 года.