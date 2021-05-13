Пожар в строительном магазине. Возгорание произошло в деревне Старое Перепечино Петушинского района. Тушить магазин нашим пожарным помогали коллеги из пожарно-спасательной части

Пожар в строительном магазине. Возгорание произошло в деревне Старое Перепечино Петушинского района. Тушить магазин нашим пожарным помогали коллеги из пожарно-спасательной части Московского гарнизона. По предварительным данным, горела кровля на площади не меньше 400 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекалось от нашей области – 26 человек личного состава и8 единиц техники. А также 6 человек и