Один человек пострадал в крупной аварии, произошедшей днем 13 мая на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Легковушка Skoda перестроилась прямо в идущий в своей полосе Range Rover, после чего ..

Один человек пострадал в крупной аварии, произошедшей днем 13 мая на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Легковушка Skoda перестроилась прямо в идущий в своей полосе Range Rover, после чего перевернулась на крышу. Водителю потребовалась помощь врачей.Отмечается, что внедорожник принадлежит депутату Госдумы Рахиму Азимову. Он уже предложил помочь пострадавшему водителю. На записи с камеры видеорегистратора случайного свидетеля ДТП видно, что Range Rover действительно двигался в своей полосе, не перестраивался и не менял скорость – спровоцировать аварию он никак не мог.