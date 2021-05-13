Установлено, что на Новокосинской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников нанес удар своему оппоненту, после чего скрылся...

«Сотрудниками ОМВД России по району Новокосино задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью представителю одного из московских футбольных клубов.Установлено, что на Новокосинской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников нанес удар своему оппоненту, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в одну из московских клиник.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий фигурант задержан. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк