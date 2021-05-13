Для участия в праймериз Единой России в качестве избирателей зарегистрировались более четырех миллионов человек.

Для участия в праймериз "Единой России" в качестве избирателей зарегистрировались более четырех миллионов человек.Всего за одну неделю число россиян, которые хотят стать выборщиками на предварительном голосовании "Единой России" перед выборами в Госдуму, увеличилось на миллион человек. На данный момент их уже больше четырех миллионов.При этом желающие присоединиться к ним еще могут воспользоваться своим правом – регистрация будет открыта еще две недели. Стартовала она 19 апреля, а окончательно завершится 28 мая. Уже сейчас число выборщиков составляет заметную долю в масштабах страны."Это почти 4% от общего числа избирателей в стране", – рассказала член федерального оргкомитета предварительного голосования, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева. Елена Шмелева отметила, что наибольшее число выборщиков зарегистрировались порядка 1,3 миллиона человек.Само предварительное голосование пройдет в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и продлится до 14 мая. Из них выборщики смогут выбрать тех, кто будет представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, которые состоятся 19 сентября 2021 года.