МЧС предупреждает: во второй половине дня 13 мая во Владимирской области. Тревожное ведомство ссылается на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что с

МЧС предупреждает: во второй половине дня 13 мая во Владимирской области. Тревожное ведомство ссылается на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что с сохранением до конца дня во Владимирской области ожидается дождь, гроза и усиление восточного ветра с порывами 15-18 м/с. В МЧС предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях: повреждении ЛЭП, авариях на объектах энергоснабжения.