Всего пять дней не дожила студентка второго курса ИСАА МГУ до своего 25-летия. Девушка приехала учиться в Россию из Китая, а накануне дня рождения поехала отдыхать в Сочи. Остановилась она на ..

Всего пять дней не дожила студентка второго курса ИСАА МГУ до своего 25-летия. Девушка приехала учиться в Россию из Китая, а накануне дня рождения поехала отдыхать в Сочи. Остановилась она на Красной поляне.Известно, что студентка вместе с двумя подругами решила сплавиться на рафте по реке Мзымта. Сопровождал компанию инструктор. В один момент их плавательное средство врезалось в ограждение и перевернулось, передает . Две девушки и инструктор смогли выбраться на берег. Студентке из Китая этого не удалось – она погибла.