В этом году отмечается 800-летие со дня рождения известного князя Александра Ярославича, который получил прозвище “Невский”. Как известно, он правил и во Владимире. И даже был похоронен у

В этом году отмечается 800-летие со дня рождения известного князя Александра Ярославича, который получил прозвище “Невский”. Как известно, он правил и во Владимире. И даже был похоронен у нас в городе. Но исследователи утверждают – что на самом деле наши знания об этом древнерусском правители крайне скудны. И сегодня у нас в гостях руководитель школы