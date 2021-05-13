Никто из западных лидеров не приехал в Москву 9 мая, однако прошедший Парад Победы активно обсуждают за рубежом.

Никто из западных лидеров не приехал в Москву 9 мая, однако прошедший Парад Победы активно обсуждают за рубежом.Особое внимание было приковано к речи, с которой президент России Владимир Путин произнёс в своём выступлении на мероприятии. Её продолжают "разбирать" даже спустя несколько дней после 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.Британские СМИ обратили внимание, что текст речи на официальном сайте Кремля отличается от того, что сказал Путин с трибуны. Он изменил всего одно слово, однако этого хватило, чтобы вызвать в Европе настоящий переполох. Этим он подчеркнул значимость подвига советских солдат в годы войны.Владимир Путин заявил, что в самых тяжёлых и решающих битвах с фашистами советский народ "был один – один на трудном, героическом и жертвенном пути к победе". Таким образом он дважды произнёс слово "один", что в Европе назвали очередным сигналом для Запада. Журналисты восприняли это как призыв к Великобритании, США и другим союзникам отказаться от победы над Третьим рейхом. Они допустили, что российский лидер мог оговориться, однако на фоне серьёзного ухудшения отношений между Россией и западными странами это совпадение не кажется случайным.В комментариях к статье пользователи Сети разошлись во мнениях. Одни утверждают, что вместо этого Путин должен благодарить союзников за помощь, оказанную СССР в годы войны, другие же считают, что на Западе сильно недооценивают роль Советского Союза в разгроме нацистов.