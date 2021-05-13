Злоумышленница, используя свое служебное положение, перевела с расчетного счета компании на подконтрольные ей счета денежные средства фирмы...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали фигурантку уголовного дела о присвоении денежных средств организации, находившуюся в федеральном розыске.Установлено, что злоумышленница, работая бухгалтером в одной из организаций, расположенных на Краснопресненской набережной, и используя свое служебное положение, перевела с расчетного счета компании на подконтрольные ей счета денежные средства фирмы. После чего распорядилась ими по своему усмотрению. Материальный ущерб составил 18 миллионов 800 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по Пресненскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ее причастность к данному деянию, однако женщина скрылась от следствия. Заочно ей было предъявлено обвинение, и она была объявлена в федеральный розыск.В настоящее время фигурантка уголовного дела передана инициатору розыска. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60