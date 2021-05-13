Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских женщин не делать аборт, даже если они не хотят воспитывать детей. Вместо этого епископ предложил им отдать ребёнка в ..

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских женщин не делать аборт, даже если они не хотят воспитывать детей. Вместо этого епископ предложил им отдать ребёнка в церковь.Глава Русской Православной Церкви (РПЦ) заверил, что священнослужители сделают всё, чтобы достойно воспитать и "поставить на ноги" дитя. При этом они не будут мешать встречам ребёнка с родителями, поскольку даже неполная семья "имеет ценность перед богом и страной", пишет