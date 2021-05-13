В последнее время российский лидер всё чаще проводит переговоры по видеосвязи, что не может не волновать общественность.

В последнее время российский лидер всё чаще проводит переговоры по видеосвязи, что не может не волновать общественность.Накануне генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Москву по приглашению российского правительства. Основной целью его приезда было обсуждение проблем обеспечения безопасности и сотрудничество ООН с Россией в различных сферах, а также отношений между Израилем и Палестиной.Гутерреш также планировал пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако увидеться с главой российского государства очно ему не удалось: вместо этого российский лидер и генсек провели переговоры по видеосвязи. На фоне того, что Путин в последнее время всё чаще проводит конференции дистанционно, журналисты и представители общественности заподозрили у него проблемы со здоровьем и забеспокоились о самочувствии политика, сообщаетОднако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков развеял слухи и домыслы и заверил, что состояние главы государства не вызывает опасений и он пребывает в добром здравии. Песков пояснил, что проведение видеоконференций никак не связано с самочувствием российского лидера: эти меры продиктованы рекомендациями эпидемиологов и особым режимом Путина на фоне пандемии коронавируса. Представитель Кремля подчеркнул, что президент не должен лишний раз подвергать своё здоровье дополнительной опасности.