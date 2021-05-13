Двое мужчин предложили предпринимателю свою помощь. Всего за 19 миллионов рулей они пообещали ему оказать свое содействие при регистрации права собственности на несколько жилых помещений в ..

Двое мужчин предложили предпринимателю свою помощь. Всего за 19 миллионов рулей они пообещали ему оказать свое содействие при регистрации права собственности на несколько жилых помещений в Москве.На самом деле никакого влияния на этот процесс мошенники оказать не смогли. Это, судя по всему, заподозрил и сам бизнесмен. Как бы то ни было, в банке при передаче денег злоумышленников задержала полиция, передает "". Потенциальная жертва заблаговременно обратилась в правоохранительные органы.