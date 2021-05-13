С 2014 года "Владимирец" входил в Черноморский флот, где в составе 68-ой бригады продолжают дежурить суда "Суздалец", "Муромец", "Ковровец" и "Александровец". Теперь, как сообщают журналисты "" телеканала, "Владимирец" отбуксирован в Казачью бухту Севастополя.
Напомним, "МПК-220" или "" был спущен на воду в 1990 году. Экипаж насчитывал 39 человек. После мощного шторма он пережил основательную реконструкцию. Экс-губернатор Светлана Орлова
предлагала сделать на базе судна музей. Но "Владимирец" так и не дождался второй жизни.