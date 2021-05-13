Злоумышленник зашел в помещение одной из микрофинансовых организаций на Рязанском проспекте и, угрожая предположительно канцелярским ножом, потребовал у сотрудницы денежные средства...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по Рязанскому району задержали 34-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что злоумышленник зашел в помещение одной из микрофинансовых организаций на Рязанском проспекте и, угрожая предположительно канцелярским ножом, потребовал у сотрудницы денежные средства. Испуганная девушка отдала мужчине пакет, после чего тот покинул помещение. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.В результате оперативно-розысных мероприятий сотрудники уголовного розыска на следующий день задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный приезжий, который ранее судим за аналогичное противоправное деяние. Похищенные денежные средства он успел потратить по своему усмотрению.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18