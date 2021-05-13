Около 07.00 на 41 км автодороги «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево» на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие

13.05. 2021 около 07.00 на 41 км автодороги «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево» на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, водитель 1958 г.р., управляя автомобилем «ГАЗ», двигаясь со стороны г. Гусь-Хрустальный в сторону деревни Купреево, выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовым вагоном локомотива, следовавшего из города Мурома.После столкновения водитель «ГАЗ», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками ДПС и доставлен в отдел внутренних дел.По имеющейся информации данный гражданин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения в области БДД. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП.