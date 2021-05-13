Директор казанской гимназии №175 Амина Валеева рассказала о личности и характере выпускника Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в её школе 11 мая. По её словам, он не выделялся среди ..

Директор казанской гимназии №175 Амина Валеева рассказала о личности и характере выпускника Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в её школе 11 мая. По её словам, он не выделялся среди других детей.Валеева заверила, что Галявиев был обычным, уравновешенным учеником. Учителя и педагоги отзывались о нём как о спокойном юноше, который неплохо учился."Претензий к нему не было", – заключила директор.Напомним, что во вторник 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. В результате погибли девять и пострадали более 20 человек, сообщает