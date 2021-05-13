Россияне перечислили города страны, в которые хотели бы переехать. Выяснилось, что для граждан наиболее важны уровень зарплат и комфортный климат. Наиболее желанным городом ожидаемо ..

Россияне перечислили города страны, в которые хотели бы переехать. Выяснилось, что для граждан наиболее важны уровень зарплат и комфортный климат.Наиболее желанным городом ожидаемо оказалась Москва, где рост спроса на жильё за минувший год составил 36%. За ней следует Санкт-Петербург с 31% прироста, а на третьем месте расположилась Тюмень с результатом 20%. Помимо них жители активно интересуются квартирами в Краснодаре, Сочи и Анапе, передаёт "".