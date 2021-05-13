Почти половина россиян пожаловались на переработки. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого аналитиками центра Битрикс24. Эксперты опросили сотрудников 616 компаний. 47% ..

Почти половина россиян пожаловались на переработки. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого аналитиками центра "Битрикс24".Эксперты опросили сотрудников 616 компаний. 47% из них заявили, что им регулярно приходится работать сверхурочно. Остальным 53% перерабатывать не приходилось, однако 65% опрошенных готовы работать больше положенного, если компания находится в сложной ситуации, сообщает .