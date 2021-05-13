Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в трех районах на северо-востоке столицы – Южное Медведково, Алтуфьевский и Северный. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в трех районах на северо-востоке столицы – Южное Медведково, Алтуфьевский и Северный. Об этом градоначальник написал в своем блоге.В текущем году по программе "Мой район" в Москве благоустроят более 100 небольших парков, а также скверов и жилых территорий, Собянин.В Южном Медведкове приведут в порядок стадион в Ясном проезде. Там отремонтируют футбольное поле и хоккейную коробку, обустроят площадки для волейбола, баскетбола и настольного тенниса, установят спортивные тренажеры.В порядок приведут и прилегающую к стадиону территорию, где расположено пять школ и детских садов. Также запланирована высадка трех тысяч деревьев и кустарников."На прилегающей территории появятся современные детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и скамейки для отдыха", – отметил мэр.Благоустройство ждет и территорию загса на улице Молодцова. Перед входом появится арт-объект в форме полуколец, на прилегающей территории высадят кустарники, деревья, разобьют цветники и газоны.Преобразования ждут и Алтуфьевский район. У кинотеатра "Марс" благоустроят сквер: там появится спортивная зона с тренажерами, площадками для игр с мячом. Возле пруда организуют зону отдыха, откроется сцена."Главным украшением сквера станет скульптурная группа «Солнечная система» с «лунными качелями», – сообщил Собянин.В районе "Северный" реализуют два проекта. На 3-й Северной линии благоустроят парковую зону, а на 6-й приведут в порядок прилегающую к библиотеке территорию.По словам градоначальника, там оборудуют читальный зал под открытым небом, детскую площадку, сцену, арт-объекты, высадят много зелени."Проекты благоустройства в Южном Медведково, Алтуфьевском и Северном были согласованы с местными жителями", – подчеркнул мэр.Ранее Сергей Собянин в своем блоге о благоустройстве поймы реки Чермянки – главного притока Яузы на северо-востоке Москвы. К 2023 году вокруг Яузы появится огромный парк, который растянется более чем на 16 километров, отметил градоначальник.