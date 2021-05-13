Оценив обстановку, сотрудники Госавтоинспекции вызвали наряд скорой помощи и обеспечили безопасность транспортного средства, в котором находилась роженица...

Сотрудники 3 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Виктор Одиночкин и капитан полиции Сергей Сысоев оказали помощь рожающей в машине женщине.К сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на Ленинском проспекте в Обручевском районе, обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что в его автомобиле находится супруга, у которой начались роды.Оценив обстановку, сотрудники дорожно-патрульной службы незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи и обеспечили безопасность транспортного средства, в котором находилась роженица.Супруг женщины, являющийся медицинским работником, самостоятельно принял роды, после чего прибывшим нарядом скорой помощи новорожденного малыша с мамой отвезли в родильный дом.Родители выразили огромную благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за службу и желание помогать в любой ситуации.Госавтоинспекция города Москвы от всей души поздравляет молодых родителей с рождением сына! Желаем крепкого здоровья, благополучия и безопасных дорог!Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81