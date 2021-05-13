Злоумышленники закупали у поставщиков уже использованную ионообменную смолу, фасовали ее в мешки и наносили этикетки с товарным знаком известного бренда...
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали четверых граждан в возрасте от 26 до 56 лет по подозрению в незаконном использовании средств индивидуализации товаров», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Установлено, что злоумышленники на территории Московского региона реализовывали ионообменную смолу с незаконно нанесенными товарными знаками известной корпорации. По имеющимся данным, соучастники закупали у поставщиков уже использованную ионообменную смолу, применяемую ранее в системах очистки воды, фасовали ее в мешки и наносили этикетки с товарным знаком известного бренда. Далее продукция реализовывалась через интернет-сайт либо в офисе продаж в столице.
В ходе обысков в офисе и на складе оперативники обнаружили и изъяли документы, имеющие доказательное значение для уголовного дела. Ионообменная смола, упаковочные мешки и этикетки с товарным знаком были направлены на исследование в компанию производителя.
Согласно проведенному исследованию вся изъятая продукция является контрафактной. Правообладателю причинен ущерб в крупном размере.
Следователем СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Всем злоумышленникам предъявлено обвинение, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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