Злоумышленники закупали у поставщиков уже использованную ионообменную смолу, фасовали ее в мешки и наносили этикетки с товарным знаком известного бренда...

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали четверых граждан в возрасте от 26 до 56 лет по подозрению в незаконном использовании средств индивидуализации товаров», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленники на территории Московского региона реализовывали ионообменную смолу с незаконно нанесенными товарными знаками известной корпорации. По имеющимся данным, соучастники закупали у поставщиков уже использованную ионообменную смолу, применяемую ранее в системах очистки воды, фасовали ее в мешки и наносили этикетки с товарным знаком известного бренда. Далее продукция реализовывалась через интернет-сайт либо в офисе продаж в столице.В ходе обысков в офисе и на складе оперативники обнаружили и изъяли документы, имеющие доказательное значение для уголовного дела. Ионообменная смола, упаковочные мешки и этикетки с товарным знаком были направлены на исследование в компанию производителя.Согласно проведенному исследованию вся изъятая продукция является контрафактной. Правообладателю причинен ущерб в крупном размере.Следователем СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.Всем злоумышленникам предъявлено обвинение, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56