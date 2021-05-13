Владимирец хранил в своей квартире пистолеты, боеприпасы и запалы ручных гранат. Оружейника-нелегала накрыли сотрудники ФСБ. Злоумышленником оказался 42-летний владимирец. Его признали

Владимирец хранил в своей квартире пистолеты, боеприпасы и запалы ручных гранат. Оружейника-нелегала накрыли сотрудники ФСБ. Злоумышленником оказался 42-летний владимирец. Его признали виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. Пистолеты и боеприпасы мужчина купил в Интернете. По месту проживания указанного гражданина обнаружены и изъяты из незаконного оборота: 2 пистолета калибра 9мм (самодельно