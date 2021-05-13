Киевский суд избрал меру пресечения главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктору Медведчуку, которого обвиняют в госизмене и покушении на ..

Киевский суд избрал меру пресечения главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктору Медведчуку, которого обвиняют в госизмене и покушении на разграбление национальных богатств в Крыму. Прокуратура требовала отправить политика за решетку, однако в итоге его поместили под домашний арест, передает .Медведчук будет обязан носить электронный браслет, отслеживающий его перемещения, а также должен будет сдать иностранный паспорт. Сам политик не намерен сдаваться и планирует избранную меру пресечения обжаловать. Как бы то ни было, он пообещал, что даже из дома продолжит заниматься политической деятельностью.