Депутат Государственной Думы России Олег Шеин поддержал идею передачи охраны школ Росгвардии. Такие предложения были высказаны после стрельбы в гимназии №175 в Казани. Шеин пояснил, что ..

Депутат Государственной Думы России Олег Шеин поддержал идею передачи охраны школ Росгвардии. Такие предложения были высказаны после стрельбы в гимназии №175 в Казани.Шеин пояснил, что Росгвардия является государственной структурой, которая обладает необходимым средствами и специалистами. Парламентарий заявил, что у родителей учеников и региональных властей не хватает денег для обеспечения безопасности школ на необходимом уровне, передаёт телеканал "".