Сразу четыре человека пострадали в серьезном ДТП в районе Мелехово Ковровского района. В 10-м часу вечера 12 мая на трассе Сенинские Дворики-Ковров столкнулись два автомобиля. По

Сразу четыре человека пострадали в серьезном ДТП в районе Мелехово Ковровского района. В 10-м часу вечера 12 мая на трассе Сенинские Дворики-Ковров столкнулись два автомобиля. По предварительной информации полиции, молодой водитель Опель Астра 1999 года рождения пошел на обгон. На встречке иномарка столкнулась с вазовской десяткой, за рулем которой находилась девушка 1994 года рождения. В