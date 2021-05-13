Обстоятельства столкновения Газели с поездом выясняет транспортный Следком. По предварительной информации, столкновение произошло 13 мая около 06:30 на 229 километре перегона

Обстоятельства столкновения Газели с поездом выясняет транспортный Следком. По предварительной информации, столкновение произошло 13 мая около 06:30 на 229 километре перегона Алферово-Заколпье. Известно, что переезд был регулируемый, но не обслуживался дежурным работником. Поезд №2019, состоящий из 77 вагонов, протаранил автомобиль Газель. Как сообщают следователи, пострадавших в аварии нет, поезд с рельсов не сошел. Совместно с